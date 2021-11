L'autobiografia ritrovata di Paul Newman

Paul Newman aveva cominciato a scrivere il suo memoir nel 1980 con l'aiuto dello sceneggiatore Stewart Stern, con il quale aveva avuto ore e ore di conversazioni. Che la star di Hollywood avesse scritto un'autobiografia, lo si è scoperto solo di recente, con il ritrovamento del manoscritto nella cantina della sua casa in Connecticut, dove vive ancora la vedova novantunenne, Joanne Woodward. L'amico Stern, che è morto nel 2015, aveva convinto Paul a farsi intervistare, ma poi, il progetto aveva preso vita propria con il divo dagli occhi blu che parlava a ruota libera senza bisogno di essere interrogato.

Ora, a distanza di 14 anni dalla scomparsa dell' attore, questo libro di ricordi, memorie e confessioni arriverà nelle librerie nell'autunno del 2022. Lo ha annunciato l'editore Alfred A. Knopf, spiegando che il memoir conterrà i pensieri di Paul Newman su "recitazione, regia, famiglia, successo, Hollywood, Broadway, il matrimonio con Joanne Woodward durato per cinquant'anni, politica, alcol, corse e l'invecchiare con grazia".

"Questa autobiografia offre un lato di Newman inedito", osserva Peter Gethers, che sta curando il libro: "non rifugge dai suoi demoni e il candore dell'attore è, di volta in volta, sorprendente, intelligente, divertente, autocritico e tenero". E Knopf aggiunge: "attraverso la voce di Newman e quelle di altri, il libro cattura l'ascesa di una star che ha lottato con i dubbi, il senso di inferiorità verso Marlon Brando e James Dean, in grado di trascendere lo status di 'fusto' e diventare un attore da premio Oscar, campione di corse automobilistiche, attivista e imprenditore la cui filantropia ha generato quasi un miliardo di dollari per cause di beneficenza".

Attore, regista, produttore e pilota automobilistico, Paul Newman nella sua lunga carriera, ha vinto tre Oscar, sette Golden Globe e un Emmy Award, oltre a ricevere una stella sull'Hollywood Walk of Fame.