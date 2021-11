Sex And The City: ora si può passare una notte nell'appartamento di Carrie

Mentre le fan attendono l’ uscita di "And Just Like That", il nuovo capitolo che racconta le avventure delle protagoniste della celebre serie tv "Sex And The City", arriva una notizia davvero originale.

Sarà infatti possibile passare una notte nel celebre appartamento newyorkese, nell’Upper East Side. della beniamina della serie, Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker.

E non si dormirà soltanto: a disposizione dell'ospite, anche il guardaroba di Carrie, con tutte le sue scarpe e i suoi abiti (compreso il famoso tutù di Patricia Field). E' previsto anche un brunch a Chelsea e una sessione di styling con servizio fotografico.

In più, sarà Sarah Jessica Parker in persona (anche se virtualmente) ad accogliere l'ospite al check in. L'attrice ha dichiarato: "Sono entusiasta che il nostro pubblico possa vivere la New York di Carrie come mai prima d’ora e mettersi nei suoi panni, letteralmente, per la prima volta”.

Questa possibilità è però unica, per le date del 12 e il 13 novembre. Il costo non astronomico: 23 dollari a notte, in omaggio al 23° anniversario di "Sex And The City". Per prenotarsi, bisogna andare a partire da lunedi 8 novembre alle ore 18 sul sito airbnb.com/sexandthecity.

(Foto Getty Images)