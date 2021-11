Jennifer Lopez, Ben Affleck e le prime prove di famiglia allargata

Prove di famiglia allargata per Ben Affleck e la fidanzata Jennifer Lopez, avvistati per le strade di Malibù in compagnia dell’ex moglie Jennifer Garner e dei rispettivi figli. Tutti insieme hanno festeggiato Halloween con il canonico dolcetto o scherzetto. L’incontro, per la verità, sarebbe stato del tutto casuale.

Jennifer Lopez reportedly flew to Southern California to join Ben Affleck and his kids for trick-or-treating#JenniferLopez | #BenAffleck | #JenniferGarner https://t.co/mcr0hIJhZQ — SpotboyE (@Spotboye) November 2, 2021

Fonti qualificate raccontano che le tre star americane avevano portato i figli in una pasticceria di Santa Monica, da qui l’idea di trascorrere del tempo insieme.

Tre i figli di Ben e Jen Garner: Violet di 15 anni, Seraphina di 12 e Samuel di 9 anni. Due i figli della Lopez, Max ed Emme di 13 anni, il papà è l’ex marito Marc Antony. L’allegra comitiva rigorosamente in maschera si è divertita parecchio per le vie di Malibù.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zineb Azeroual (@zineb.jlover_4_ever)

I ragazzi sono amici e vanno molto d’accordo, questa prima volta in pubblico lo testimonia. Tra loro c’è senza dubbio grande armonia. E tra gli ex Affleck e Garner c’è un rapporto speciale che li lega.

(Foto Getty Images)