Emma Stone buon compleanno

Emma Stone è nata a Scottsdale, in Arizona, il 6 novembre 1988. Ha recitato in film come "La rivolta delle ex", "Crazy, Stupid, Love", "The Amazing Spider-Man", nelle pellicole di Woody Allen "Magic in the Moonlight" e "Irrational Man", in "Birdman" di Alejandro González Iñárritu, in "La La Land" di Damien Chazelle che le ha fruttato l'Oscar nel 2017 come miglior attrice protagonista), "La favorita" di Yorgos Lanthimos e "Crudelia",



Ecco 6 curiosità sul suo conto.





1 - Assai bizzarra la sua prima occupazione: cucinare dolcetti per cani in una panetteria per animali.

2- Per convincere i genitori a farla studiare da attrice, al liceo ha creato un progetto in PowerPoint intitolato "Project Hollywood", sonorizzato con la canzone "Hollywood" di Madonna.

3 - Ha sofferto di ansia e attacchi di panico a cui ha dedicato il libro "Sono più della mia ansia".

4- Conosce la lingua dei segni



5 - Sul polso ha un tatuaggio con una zampa d'uccello, omaggio alla sua canzone preferita, "Blackbird" di Paul McCartney. Il disegno è dello stesso McCartney: Emma gli ha scritto chiedendoglielo e l'artista ha acconsentito. Anche la madre di Emma ha lo stesso tatuaggio.



6 - Ha suonato il tamburello per Prince. Peccato che prima di salire sul palco si sia tagliata un piede con un bicchiere rotto. Impavida, Emma ha suonato sanguinando.

(Foto Getty Images)