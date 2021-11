La giacca di Fonzie va all'asta

Fonzie si separa dal suo amato giubbotto di pelle nera.

Sembra incredibile, ma è tutto vero: se infatti nella celebre serie tv "Happy Days" Fonzie non si sarebbe mai allontanato dal suo amato "chiodo", come era chiamato in Italia il giubbetto da motociclista che indossava, adesso Henry Winkler, l'attore che lo interpretava, ha deciso di mettere all'asta la giacca.

Per uno scopo benefico, però: l'indumento sarà infatti venduto per sostenere l'associazione no-profit This Is About Humanity, co-fondata dalla figlia dell'attore Zoe Winkler.

"Durante la pandemia di coronavirus mi sono reso conto che sono un accumulatore", ha rivelato l'attore al magazine The Post. "Ho trovato ben 27 scatoloni pieni di gadget e memorabilia direttamente dai set di 'Happy Days','Scream', 'Waterboy' e 'Turno di notte'".

Henry Winkler, che ha da poco festeggiato i suoi 76 anni, ha messo in vendita anche un paio di jeans, una maglietta e stivali da moto. Il valore si aggira tra i 50.000 e i 70.000 dollari.

L'attore aveva già donato una delle giacche indossate da Fonzie nel 1981 alla Smithsonian Institution. Il primo giubbotto indossato nella serie pare sia stato invece oggetto di furto direttamente dai guardaroba della casa di produzione della serie tv.

