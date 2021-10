La casa di Holly di "Colazione da Tiffany" è in affitto

Vorreste vivere dei magici momenti nella casa di Holly Golightly, la protagonista di "Colazione da Tiffany?" Sappiate che ora è possibile, perché la casa è in affitto.

Upper East Side, una delle zone più in di New York. Dove, al 169 East 71st Street, si trova lo stabile in cui Blake Edwards ha ambientato il film che consacrò Audrey Hepburn, nel 1961. Costruita nel 1910, la casa ha quattro camere da letto, un giardino interno, una cantina, diversi terrazzi e anche un piccolo patio.

Il tutto che richiama quell'atmosfera old glamour di New York, che riesce a riportarci proprio alle vicende di "Colazione da Tiffany".