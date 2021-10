Niente cucchiaio per gli spaghetti: la bellissima lezione di Jessica Chastain

Nell’ultima stagione di MasterChef USA c’è una puntata in cui i concorrenti sono impegnati in una prova che ha la cucina italiana come protagonista. Molti dei cuochi in concorso si sono detti di origine italiana e “io cucino piatti italiani da sempre”.

Però quella roba lì in realtà dovrebbero chiamarla “cucina degli italo-americani”, ovvero piatti della nostra tradizione che nel corso dei decenni sono stati americanizzati. E va benissimo, nulla di male ovviamente, ma vedere ad esempio un piatto di “pasta al pesto con ragù di carne e pinoli saltati”, ecco, a chiunque abiti da queste parti fa scattare un immediato “boh”.

Tra le consuetudini che gli abitanti degli Stati Uniti credono strettamente connesse alla nostra cucina c’è pure il fatto di mangiare gli spaghetti aiutandosi con un cucchiaio. Per fortuna c’è chi ci difende.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Chastain (@jessicachastain)

Jessica Chastain è un’attrice bravissima, protagonista di molti film di successo, tra le non molte abituate a raccogliere consensi sia da parte della critica che del pubblico.

La californiana si trova attualmente a Roma dove ha partecipato alla Festa del Cinema e qui ha deciso di girare un video: mentre si trova in un ristorante ha spiegato ai suoi connazionali come mangiare correttamente gli spaghetti, ovvero senza aiutarsi con il cucchiaio: «Affondateci la forchetta, ma non usate il cucchiaio. Non capisco perché gli americani lo usino sempre: non fatelo. Girate, girate, girate. Poi alzate la forchetta. Ecco come si mangia la pasta».

Brava Jessica. E forse un bravo bisogna dirlo a suo marito: Gian Luca Passi de Preposulo, manager trevigiano con cui è sposata dal 2017. Siamo pronti a scommettere che il suo insegnante sia stato lui…

(Foto Getty Images)