Tom Cruise irriconoscibile: il volto è a luna piena

Milioni di fan di Tom Cruise in allarme. Le nuove immagini della star di "Top Gun" e "Mission Impossibile" stanno facendo il giro del web.

L’attore, fresco 59enne paparazzato ad una partita di baseball dei Los Angeles Dodgers all’Oracle Park di San Francisco con il figlio Connor di 26 anni è apparso quasi irriconoscibile, il suo volto molto gonfio, assomiglia a una “luna piena”.

Gli scatti hanno sorpreso tutti. Che è successo al divo di Hollywood? Le teorie, le più disparate, sono postate sui social network. Secondo alcuni non si tratta affatto di Cruise, quello nella foto è solo un sosia, per altri è solo ingrassato come i comuni mortali.

O forse si sta preparando ad un nuovo ruolo? Perché no?

Qualcun altro invece va oltre paragonandolo al comico canadese Norm MacDonald, scomparso il mese scorso: “Norm ha inscenato la propria morte per uccidere Tom e continuare a vivere la sua vita nei panni del divo di Hollywood”.

Le voci più insistenti però ipotizzano un semplice ricorso alla chirurgia estetica, con un abuso di botulino. Se così fosse l’effetto gonfiore non dovrebbe durare a lungo. Ma poi chi siamo noi per giudicare le scelte dell’amato Cuore Ribelle?

(Foto Getty Images)