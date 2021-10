George Clooney non vuol fare il Presidente degli Stati Uniti

Qualcuno aveva sognato un altro attore alla Casa Bianca, come lo fu Ronald Wilson Reagan, 40° presidente degli Stati Uniti d'America dal 1981 al 1989, ma George Clooney, di occupare quella poltrona, in chiave democratica, al numero 1600 di Pennsylvania Avenue, Washington, non sembra intenzionato.



Tranchant le dichiarazioni del divo in un'intervista alla BBC, ospite dello show "The Andrew Marr Show". L'affascinante sessantenne ha messo le cose in chiaro: "Non intendo candidarmi alla presidenza USA, mi piacerebbe avere un’esistenza felice. Vivere questi anni nel miglior modo possibile".



Impegnato nella promozione del suo nuovo film drammatico da regista, "The Tender Bar" (protagonista l’amico Ben Affleck), Clooney ha aggiunto: "Ho compiuto 60 anni il 6 maggio e ho avuto un’importante conversazione con mia moglie. Le ho detto: dobbiamo pensare a questi, come ai nostri anni felici. Quel che conta è essere in salute. Quanto a me, ho 60 anni e posso ancora giocare a basket e fare tutte le attività che adoro, ma tra 20 anni ne avrò 80, e questo, è un dato di fatto. Non importa quanto ti alleni, qual è la tua dieta. Hai semplicemente 80 anni".

Nessuna discesa politica, dunque, ma anche un’esistenza che lo vede sempre meno impegnato sul set. Negli ultimi cinque anni, ha girato un solo film, The "Midnight Sky", da lui anche diretto, dando priorità alla famiglia e ai due gemelli Ella e Alexander, nati nel 2017. La scorsa estate si era parlato di un terzo figlio in arrivo per George e Amal, ma non ci sono mai state conferme dirette da parte dei diretti interessati.

