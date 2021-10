Monica Bellucci sarà Anita Ekberg

Monica Bellucci avrà il ruolo di Anita Ekberg nel film "The Girl in the Fountain".

La pellicola, diretta da Antongiulio Panizzi, vuole raccontare chi fosse davvero Anita Ekberg, divenuta celebre per la scena nella Fontana di Trevi nel film "La dolce vita" di Federico Fellini. Nel capolavoro felliniano la Ekberg si immergeva nella fontana con un meraviglioso abito nero e invitava Marcello Mastroianni a seguirla, dicendogli "Marcello, come here".

E sarà proprio la mora Bellucci a calarsi nel ruolo della biondissima Ekberg, per raccontare chi fosse davvero l'attrice svedese.

Ecco la prima foto dal set.

L'anteprima del film è in programma il 30 novembre al Torino Film Festival. Nell'occasione, la Bellucci riceverà il premio Stella della Mole.

(Foto Getty Images)