George Clooney vieta ad Amal di vedere questo film. Ecco perché!

Sorrisi, abbracci e sguardi d’amore con la moglie Amal Alamuddin. George Clooney sfila così a Los Angeles alla prima di "The Tender Bar", film di cui è regista. Ma a turbare, si fa per dire, l’intesa tra i due è la rivelazione di un tacito accordo, anzi di un divieto: George non vuole che Amal veda, mai e poi mai, uno dei suoi film, uno solo.

La pellicola in questione è "Batman & Robin", diretta dal compianto Joel Schumacher e uscita nel 1997. L’attore americano ha confessato che teme di perdere il rispetto dell’amata moglie, nel caso lo vedesse nei panni del Supereroe.

La rivelazione è arrivata quando, parlando a microfoni di Variety, è stato chiesto a George perché non sarà nel film in uscita "The Flash" di Andy Muschietti, in cui compariranno più versioni di Batman, comprese quelle interpretate dall’amico Ben Affleck e da Michael Keaton.

Il premio Oscar scherza: "Quando distruggi un franchise come ho fatto io..." in riferimento a Batman. Ma Amal lo punzecchia: "È sulla lista vietata, ma penso che i bambini vorranno guardarlo". Chissà se i gemellini Ella e Alexander, otto anni in due, riusciranno a spuntarla con papà...

