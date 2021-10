George Clooney spiega perché non reciterà mai con Ben Affleck

Un nuovo film vedrà riuniti sul set George Clooney e Brad Pitt, colleghi e grandi amici. L'occasione è il nuovo lavoro di Jon Watts, il regista di "Spider-Man: No Way Home" del 2021 (e dei due precedenti capitoli della trilogia Marvel dedicata all'Uomo Ragno). Si tratta di un thriller di cui Jon Watts si sta occupando della scrittura, della regia e anche della produzione (quest'ultima assieme agli stessi Clooney e Pitt). Apple Studios si è aggiudicata i diritti della pellicola battendo rivali come Sony, MGM, Universal, Warner Bros, Netflix e Amazon.

Se George Clooney è in sintonia con Brad Pitt, non si può dire altrettanto dello zero "feeling" con Ben Affleck. O almeno, è quello che farebbero pensare le recenti dichiarazioni, quando, la star sessantunenne è stata addirittura "tranchant". Ai giornalisti che, sul red carpet di Los Angeles gli hanno chiesto se reciteranno insieme in un prossimo film, George ha risposto: "Impossibile! Primo lui è più alto di me. Vicino a lui mi sentirei come Mickey Rooney (attore anni 40 famoso per la sua bassezza e per aver sposato Ava Gardner, ndr). E poi, noi due insieme saremmo troppo sexy. Lui è l’uomo più sexy del mondo in questo momento. E io lo sono stato due volte, nel 1997 e nel 2006. Troppa sensualità e fascino, tutta insieme! Non sarebbero sopportabili! Lo schermo, un unico schermo non reggerebbe”!". Il solito ironico Clooney! Ma, mai dire mai!

A Hollywood, i due divi hanno sfilato sorridenti davanti alle telecamere per la presentazione di "The Tender Bar" (diretto da George Clooney e interpretato da Ben Affleck, Tye Sheridan, Lily Rabe e Christopher Lloyd). Ben era in versione single, senza Jennifer Lopez. George, invece, si è presentato con la moglie Amal Clooney, come ai tempi d’oro.