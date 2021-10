Figlie ribelli: Stella Banderas non vuole più il cognome di mamma Melanie Griffith

Stella del Carmen Banderas ha chiesto ufficialmente a un tribunale di Los Angeles, di togliere il cognome di mamma Melanie Griffith dal suo. "Perché", spiega la modella e imprenditrice venticinquenne: "in genere non uso Griffith quando mi riferisco a me stessa o sui documenti. Quindi, far decadere quel cognome corrisponderebbe a ciò che uso normalmente", ovvero, quello dell'altrettanto celebre papà Antonio.

Il passo successivo per Stella, secondo quanto stabilisce la legge americana, è chiedere di pubblicare il nuovo nome su un giornale "importante" o una rivista legale. Sarà poi un giudice che dovrà approvare la richiesta. Di solito, i vip cambiano nome a causa di un divorzio o per prendere le distanze da alcuni membri della famiglia. Angelina Jolie di cognome faceva Voight, ma ha chiesto di toglierlo, perché non aveva rapporti col padre. Questo di Stella, però, non sembra essere il caso. Nulla nei documenti del tribunale indica che ci siano problemi tra lei e sua madre Melanie Griffith. Anzi, i social delle due mostrano spesso dichiarazioni d’amore l’una per l’altra. Stando anche agli scatti postati da Melanie Griffith lo scorso mese in occasione del suo compleanno: "Amo le mie figlie", scriveva l'attrice condividendo l'immagine della sua sala da pranzo piena di palloncini con la scritta "Mamma". Quindi tutto fa pensare che sia proprio davvero un semplice caso di praticità.

Stella Banderas, a differenza dei genitori, è cresciuta lontano dai riflettori, forse perché è nata e cresciuta per diversi anni in Spagna. Tanto da essere perfettamente bilingue. Molto legata ai fratelli, la si vede spesso in compagnia della sorella maggiore Dakota Johnson.