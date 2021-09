Bradley Cooper: ecco dove rivederlo!

Se avete amato "A Star Is Born", con Lady Gaga e Bradley Cooper. Se non vedete l'ora di rivedere l'affascinante attore e regista sul grande schermo. Se amate il grande cinema... be', questa è davvero la notizia che fa per voi.

Bradley Cooper è infatti di ritorno, nel film "Licorice Pizza", Alla regia, Paul Thomas Anderson ("Boogie Nights","Il petroliere", "Magnolia", "Il filo nascosto"), nel cast una serie di stelle: oltre a Bradley Cooper, anche Sean Penn, Tom Waits e Ben Stiller. Nel film recitano pure Cooper Hoffman, figlio del noto attore Philip Seymour Hoffman e Alana Haim (della band Haim).

Bradley ha il ruolo di Jon Peters, produttore cinematografico realmente vissuto, che per giunta ha anche prodotto il film "A Star Is Born" di quarant'anni fa, interpretato da Barbra Streisand nel ruolo che adesso è stato di Lady Gaga.

Il film sarà nelle sale cinematografiche statunitensi alla fine dell'ano, ancora non è certa la data d'uscita in Italia.

(foto Getty Images)