Meg Ryan: ecco che fine ha fatto

Meg Ryan, ve la ricordate? L'attrice era stata una stella indiscussa degli Anni Novanta, periodo in cui aveva interpretato film di culto come "Harry ti presento Sally", "Insonnia d'amore" o "C'è posta per te".

Poi la presenza di Meg sul grande schermo si era diradata. Ed eccola adeso sul red carpet per il gala di apertura dell'Academy Museum di Los Angeles, il museo dedicato alla storia del cinema e progettato da Renzo Piano.

Ecco com' è adesso Meg, che a breve compirà 60 anni.

Ma perché Meg Ryan era sparita dal grande schermo? Il motivo, anche se oggi sembra impossibile, è dovuto alla sua passione per l'attore Russell Crowe, che conosce nel 2001 sul set del film "Rapimento e riscatto". Per amore di Russell, Meg lascia il marito, l'attore Dennis Quaid. Un anno dopo,Meg lascia anche Russell e la stampa la attacca senza pietà: da fidanzatina d'America, come era nota per i suoi ruoli casti e romantici, diventa una spregiudicata mangiauomini. A dare il colpo di grazia alla sua reputazione, il film "In The cut", sia per il ruolo scabroso interpretato, sia perché il suo viso è sfigurato dalla chirurgia plastica.

Meg Ryan ha ricordato così quel periodo: "Pensavo che l’amore con Hollywood fosse corrisposto ma poi qualcosa è cambiato. Ero esausta, mi sentivo isolata". L'attrice si allontana dal cinema, adotta una bambina cinese e dà il via a una relazione con il musicista John Mellencamp. Adesso Meg si è data alla regia ("Ithaca – L’attesa di un ritorno"), è apparsa in alcune serie televisive e scrive sceneggiature. A seguire le sue orme è comunque il figlio Jack, che ha interpretato anche la saga "Hunger Games".

