Tom Cruise si lancia nel vuoto: l'incredibile video!

Dopo le acrobazie in moto e un treno a vapore che si lancia nel vuoto, Tom Cruise regala ai suoi fan un altro assaggio di ciò che sarà "Mission Impossible 7". Sui social è diventato virale un video che mostra Tom Cruise mentre esegue un lancio col paracadute dopo essere saltato da un elicottero. Con lui, si sa, gli stuntman potrebbero patire la fame!

Tom Cruise parachutes out of a helicopter for Mission Impossible 7 stunt pic.twitter.com/9ueZyK03KC — The Sun (@TheSun) September 12, 2021

Per vedere l’ultimo capitolo della saga action sul grande schermo bisognerà attendere il prossimo anno, complici i ripetuti stop imposti dai lockdown per la pandemia: ad oggi, l’uscita del film è fissata per il 30 settembre 2022, mentre quella per Mission Impossible 8 il 7 luglio 2023.

Oltre a Tom Cruise, fanno parte del cast Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Frederick Schmidt, tutti attori che riprendono i ruoli già ricoperti nei precedenti capitoli.

(Foto Getty Images)