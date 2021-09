Julia Roberts assicura il suo sorriso

Il "lato B" di Jennifer Lopez è stato valutato 27 milioni di dollari. Molto lontana da "Jenny from the block" c'è la piccola australiana Kylie Minogue, che comunque si difende con una valutazione da 5 milioni di dollari. Poi c'è il seno di Madonna, che nonostante l'età non più giovanissima, ha un seno valutato 2 milioni di dollari. A proposito di età un po' avanzate: fino a qualche anno fa le gambe di Mariah Carey valevano un miliardo (avete letto bene) di dollari, ora non più.

Sono solo alcuni esempi che però non sono affatto campati per aria, anzi. Il fatto è che quelle valutazioni le hanno fatte delle compagnie assicuratrici, che prevedono quei premi in caso di danni a quelle specifiche parti del corpo di quei nomi famosi.

Non è una novità, perché è un qualcosa che attori/attrici e cantanti fanno già da un po'. Ora però arriva una new entry: Julia Roberts ha infatti assicurato il suo sorriso per 30 milioni di dollari.

Una categoria a parte va però riservata a due sportivi, uomini, ovvero Cristiano Ronaldo e David Beckham: il primo vanta una polizza di 144 milioni di dollari sulle sue gambe, il secondo si deve accontentare - si fa per dire - di 70 milioni. Ma stiamo parlando di un atleta che non è più in attività.

E comunque confessiamolo: quanto sarebbe divertente poter spulciare tra le clausole di quei contratti?

(Foto Getty Images)