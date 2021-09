Gwyneth Paltrow buon compleanno

Gwyneth Paltrow è nata a Los Angeles il 27 settembre 1972.

Nel corso della sua vita, ha avuto grandi soddisfazioni. Imprenditrice di successo nel settore benessere, è stata un'attrice premiata addirittura con l'Oscar (per il film "Shakespeare in Love", nel 1999).

Adesso ha destato stupore la notizia che figlia Apple non abbia mai voluto vedere un film della madre. A rivelarlo è stata la stessa Paltrow: «I miei figli non mi hanno mai visto in un film. Voglio dire, penso che mio figlio Moses abbia visto le cose di Iron Man, ma non credo che mia figlia mi abbia mai visto in un film. Apple pensa che sia strano se sono sullo schermo. Dice che le piaccio qui».

Chi sa se Apple col tempo guarderà qualche fil interpretato da Gwyneth. Nell'attesa, ecco alcune curiosità sul suo conto.

Bruce Paltrow, suo padre, è stato un regista, e sua madre Blythe Danner era una celebre attrice. Gwyneth è figlia d'arte ed è riuscita nel tempo a far valere il suo talento.

È stata la donna più bella del mondo nel 2013, secondo la rivista People.

La parte in "Shakespeare In Love" era contesa tra lei e Winona Ryder, al tempo la sua migliore amica. Poi Gwyneth ebbe la parte, si dice barando. Pare che da quel giorno le due non si parlino più e non sono mai più state fotografate insieme. Winona c'è rimasta molto male.

Purtroppo Hollywood la ritiene una delle artiste meno simpatiche che ci siano.

Oggi è sposata con il produttore Brad Falchuk. Il primo matrimonio, quello con il frontman dei Coldplay, risale al 2003.

(Foto Getty Images)