Naomi Campbell parla della figlia. E le si illumina il viso

Naomi Campbell rompe il silenzio sulla sua piccola, nata quattro mesi fa. E quando la descrive, le si illuminano gli occhi: "è già molto indipendente, molto intelligente, vigile e dorme 12 ore al giorno", racconta la ex top model alla BBC. Lo dimostrano il viso rilassato e un' attitudine casual, sfoggiati mentre spinge il passeggino al parco.



L'annuncio della nascita, dato il 18 maggio con una dolcissima foto Instagram di un paio di piedini, aveva entusiasmato i social, raggiungendo in pochissimo tempo un milione di like. "Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto per essere sua madre, sono così onorata di avere quest'anima gentile nella mia vita" aveva scritto la modella cinquantunenne quel giorno, esprimendo tutta la sua gioia per la nuova arrivata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi)

E oggi, torna a ripetere: "Sono davvero fortunata, penso di avere una figlia da sogno. Lei è meravigliosa". Nelle nuove vesti di madre, Naomi appare, quindi, felice, innamorata, orgogliosa come non mai, e, alla domanda se sta insegnando alla piccola l’importanza di essere una donna forte e indipendente, ha replicato: "Assolutamente sì".

(Foto Getty Images)