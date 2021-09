Jessica Rabbit è troppo sexy: deve indossare l'impermeabile

Un impermeabile per Jessica Rabbit. No, la femme fatale protagonista di "Chi ha incastrato Roger Rabbit?", film diretto nel 1988 da Robert Zemeckis e prodotto da Steven Spielberg, non ha freddo, ma verrà “coperta” dai gestori di Disneyland al fine di renderla meno sexy e più simile al protagonista maschile del film, interpretato da un Bob Hoskins in carne e ossa (che Jessica è un cartone animato, ricordate?).

Così, d’ora in poi, chi andrà nel celebre parco giochi e si metterà in coda per l’attrazione "Car Toon Flip di Roger Rabbit" vedrà la nostra con i suoi celeberrimi capelli rossi ma decisamente meno sensuale, chiusa in un impermeabile sul modello del tenente Colombo, tanto per intenderci. La fonte della notizia è di quelle inattaccabili, il “Disneyland News Today”.

Immediate le reazioni di protesta sui social, per una decisione che arriva dopo gli “interventi” della Disney su altri suoi personaggi famosissimi, come Dumbo o Peter Pan. Da sottolineare che però in questo caso la decisione riguarda solo ed esclusivamente l’attrazione ma non il film.

(foto Getty Images)