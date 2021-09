Per Daniel Craig James Bond non potrà mai essere interpretato da una donna

A breve esce nella sale cinematografiche "No Time To Die", ultimo capitolo della saga di James Bond affidato all'interpretazione di Daniel Craig.

E così, mentre ci si chiede con insistenza chi prenderà il posto del carismatico attore britannico, Craig gela tutti con una frase apparentemente da scompiglio:James Bond non può certo essere una donna.

Questo in risposta alla richiesta, giunta da più parti, che i panni del celebre agente di Sua Maestà Britannica fossero finalmente vestiti da una donna. E' nata anche una campagna sui social, per chiedere una James Bond al femminile, più in sintonia con i tempi.

Ma Daniel Craig la pensa diversamente, e non perché sia un conservatore, come si potrebbe credere a prima vista, dopo una simile affermazione.

L'attore ha infatti dichiarato, durante un'intervista a Radio Times: «Ci dovrebbero semplicemente essere parti migliori per le donne. Perché una donna dovrebbe interpretare James Bond quando dovrebbe esserci una parte altrettanto buona quanto quella di James Bond, ma per una donna?».

Insomma, più ruoli da protagonista per le donne. Come d'altronde aveva affermato durante lo show Good Morning Britain anche la produttrice della saga di Bond, Barbara Broccoli: «Dobbiamo fare film su donne e storie di donne, ma dobbiamo creare personaggi femminili e non solo un espediente per trasformare un personaggio maschile in una donna».

(Foto Getty Images)