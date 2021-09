Ben Affleck ha pronunciato parole bellissime dedicate a Jennifer Lopez

Ben Affleck sembra davvero profondamente innamorato di Jennifer Lopez e ha parlato di lei in un modo che davvero emoziona per stima, affetto e rispetto.

Intervistato dal magazine Adweek, che ha conferito a J. Lo il Brand Visionary Award 2021, l'attore ha avuto parole di grande elogio per la sua Jennifer.

Ben Affleck ha ricordato il sostegno di J.LO a favore delle persone di origini latine: «Ho notato di prima mano la differenza che può fare la rappresentazione perché ho visto, più e più volte, donne di colore avvicinarsi a Jennifer e dirle quanto significa per loro che sia un esempio di donna forte, di successo e che esige la sua giusta parte nel mondo degli affari... Ammiro l'effetto che ha Jennifer sul mondo. Jennifer ha ispirato un gigantesco gruppo di persone a sentire che ha un posto a tavola in questo Paese. Come artista, io al massimo posso fare dei film che commuovono le persone. Ma quello è un effetto che poche persone attraverso la storia hanno avuto, un effetto che io non conoscerò mai e che posso solo stare a guardare e ammirare con rispetto».

(Foto Getty Images)