Sharon Stone ricorda il nipotino, che ha salvato la vita a tre persone

Sharon Stone aveva raccontato su Instragram la triste odissea del nipotino River, figlio del fratello Patrick. Il bimbo, che non aveva ancora un anno, era gravemente malato a causa di un’insufficienza multiorgano e l'attrice, che si trovava alla Mostra del Cinema di Venezia, era precipitosamente tornata a casa, per stare accanto alla famiglia. Purtroppo il piccolo River non ce l'aveva fatta ed era scomparso il 30 agosto.

Adesso Sharon Stone ha parlato di questo dramma al magazine People, trovando una piccola luce di conforto in tanto dolore. I genitori infatti hanno donato gli organi di River, che così ha salvato la vita di tre persone: "Il mio nipotino ha salvato la vita a tre persone. Niente più di questo aiuta la nostra famiglia a sopportare la sua tragica morte, dandoci un po' di pace". E ha continuato: "Che non succeda mai, ma può accadere una tragedia nella propria vita, nella propria famiglia. Per la nostra famiglia questa opportunità di essere donatori di organi è stata una salvezza. Non tutti la pensano allo stesso modo su questo tema. Però a noi ha dato un po’ di pace",

I genitori di River hanno invece scritto sulla pagina Instagram del Center for Organ Recovery and Education: "Era il nostro piccolo burlone, il nostro bambino acquatico, il nostro piccolo buongustaio, ora River è diventato anche un eroe. Morendo, il nostro bambino ha dato un contributo a questo mondo molto più grande di quanto la maggior parte di noi possa mai sperare di dare".

(Foto Getty Images)