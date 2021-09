Jennifer Aniston confessa di volere un fidanzato per niente celebre

L'estate 2021 è stata segnata dal ritorno di fiamma 8e che fiamma) tra Jennifer Lopez e il suo ex di venti anni fa, Ben Affleck.

Ma chi sognasse di un identico ritorno di fiamma per un'altra Jennifer celebre dello spettacolo, la Aniston, sia pronto a rassegnarsi. Di nuovo amore con Brad Pitt per ora non si parla proprio.

Anzi, Jennifer Aniston desidererebbe un fidanzato ben lontano dal mondo dello spettacolo e soprattutto non famoso. L'attrice lo ha confessato nel corso di un'intervista al magazine People. La giornalista ha chiesto a Jennifer se possano funzionare le relazioni tra un personaggio celebre e una persona come tante altre, riferendosi alla serie televisiva "The Morning Show", interpretata dalla Aniston, in cui si racconta anche questo tipo di relazione.

E Jennifer ha risposto senza esitazione: "Certo, assolutamente. Voglio dire, è già successo. È ciò che sto un po' sperando Che non sia necessariamente qualcuno che lavora nell'industria del cinema. Sarebbe carino".

Jennifer è stata sposata con due attori: Brad Pitt dal 2000 al 2005 e Justin Theroux dal 2015 al 2017.

(Foto Getty Images)