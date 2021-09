Jennifer Lopez e Ben Affleck: arrivo romantico a Venezia

Jennifer Lopez e Ben Affleck, che fine avevano fatto? Dopo giorni in cui avevano fatto sognare, con il loro ritorno di fiamma, per qualche tempo se ne erano perse le tracce.

Adesso invece ecco i Bennifer di ritorno, e davvero in grande stile.

La coppia è infatti apparsa in motoscafo, nella laguna di Venezia. mano nella mano e più innamorati che mai, Jennifer e Ben sono sbarcati sul Lido, per prendere parte alla Mostra del Cinema. Sono attesi sul red carpet del film "The Last Duel", di cui Ben Affleck è protagonista.

Per l'arrivo dei Bennifer (e la loro navigazione sul Canal Grande) è stato il motoscafo battezzato Confusion. Con una certa delusione da parte dei fan. Molti probabilmente avrebbero voluto vederli a bordo di Amore, il motoscafo usato da George e Amal Clooney (e anche da Johnny Depp e Amber Heard, ma quella è tutta un'altra storia...).

