Arriva da Venezia il bacio più ammirato dell'anno!

Un bacio inaspettato sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia ha fatto esplodere il web. Protagonisti gli attori Oscar Isaac e Jessica Chastain. A sorpresa mentre la coppia posava per i fotografi, Oscar Isaac da grande seduttore, elegantissimo in abito scuro, ha iniziato ad accarezzare il braccio della bellissima Jessica sua co-protagonista in "Scene da un matrimonio", miniserie presentata al Lido, fino a darle un bacio leggero all’altezza dell’incavo del gomito.

Tanto è bastato per essere immortalato, cliccato e invidiato. Ora tutti ne parlano. E si dicono d'accordo nel definirlo un bacio molto sensuale per la lentezza con cui è stato dato e per la scelta della zona erogena. Anche gli esperti ci ricordano che proprio l’incavo del braccio può regalare grandi brividi, grazie alla presenza di vasi sanguigni e terminazioni nervose. Ma togliamo subito ogni dubbio sulla possibile storia d'amore tra i due giovani attori. Entrambi sono sposati. Nessuna liaison, dunque, solo complicità professionale. I due hanno già lavorato insieme altre volte e tra i due c'è indubbiamente una bella chimica. Quello che è successo nella magica laguna veneta non ha nulla a che vedere con l'amore reale. Solo finzione, una perfetta performance da Oscar!

(Foto Getty Images)