A Venezia l'omaggio commosso al maestro Morricone

Il mondo dell'arte e il pubblico non hanno dimenticato il grande maestro Ennio Morricone. Così, in occasione della 78esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, si è svolta una serata davvero speciale in onore del musicista, scomparso il 6 luglio 2020.

Si è trattato di un concerto del flautista Andrea Griminelli, storico collaboratore di Morricone e suo amico fraterno. L'artista ha proposto in anteprima alcuni brani del suo disco "Griminelli plays Morricone", accompagnato da un’orchestra di 30 elementi. Al disco hanno partecipato anche alcune star internazionali, come Sting, Zucchero, Chris Botti e Aida Garifullina.

Embed from Getty Images

E proprio Sting e Zucchero erano presenti al concerto, che si è svolto nel Chiostro di San Nicolò al Lido. Accanto a Sting c'era naturalmente la moglie, Trudie Styler. Che si è particolarmente commossa durante l'esibizione, stringendosi al marito, come potete vedere dal video.

(Foto Getty Images)