Festival di Venezia 2021: ecco chi ci sarà, da Penelope Cruz a Ben Affleck

Sta per iniziare la 78° edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. E sono numerosissime le star attese sul red carpet.

Ci sarà Serena Rossi, madrina del Festival, e Jamie Lee Curtis, che presenterà il film "Halloween Kills" e, inoltre, riceverà il Leone d'oro alla carriera. Presenti anche i consorti Penelope Cruz, per "Madres Paralelas" di Pedro Almodovar, e Javier Bardem, per "Dune", film per il quale sarà presente anche Timothée Chalamet.

Dakota Johnson e Olivia Crown sfileranno sul red carpet con la regista Maggie Gyllenhaal per presentare "The Lost Daughter", adattamento del romanzo di Elena Ferrante. Anche Kristen Stewart sarà al Lido di Venezia, dove verrà mostrata la sua interpretazione di Lady Diana in "Spencer".

Non mancherà la regista Jane Champion con Kirsten Dunst ed Elisabeth Moss per "The Power of The Dog". Altro grande nome che potremo vedere sul red carpet è Ben Affleck - non si sa se sarà con Jennifer Lopez - Matt Damon e Jodie Comer, per "The Last Duel" di Ridley Scott.

Attesissima Anya Taylor-Joy (la ricorderete sicuramente per La regina degli scacchi) con il film "Last Night in Soho". Ci saranno anche Jacqueline Bisset ("Madeleine Collins"), Gerard Depardieu ("Illusions perdues"), Helena Bonham Carter, la voce narrante di "Three Minutes" e Isabelle Huppert con "Promises".

Per quanto riguarda l'Italia, saremo presente con cinque titoli in concorso. Sul red carpet vedremo Claudio Santamaria e Pietro Castellitto, per "Freaks Out", Jasmine Trinca e Benedetta Porcaroli, per "La Scuola Cattolica" e anche Toni Servillo, con due film: "Qui rido io", dove interpreta l'attore Eduardo Scarpetta, e "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino.