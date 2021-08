Anche Catherine Zeta-Jones entra a far parte della squadra delle "donne al naturale"

Aumentano le celeb che scelgono di mostrarsi al naturale, accogliendo i cambiamenti dell'età.

Al Festival di Cannes, Jodie Foster e Andie MacDowell hanno percorso il red carpet coi capelli grigi in bella vista. Prima di loro si erano già mostrate Carolina di Monaco, con il caschetto bianco, e Letizia Ortiz di Spagna, habitué della chioma sale e pepe.

L'ultima, in ordine di tempo, Catherine Zeta-Jones: le ciocche bianche tra i capelli scuri, in un selfie allo specchio, sono una lezione di stile e di hair positivity. D'altronde, la diva 52enne non fa mistero nemmeno delle sue rughe: come dimostrano le foto assieme a Michael Douglas, suo marito da 21 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Il contrasto tra il castano naturale e i ciuffi più chiari può trasformarsi in un look chic. Il segreto è tenere sotto controllo l'idratazione del capello con prodotti specifici, soprattutto se lo si vuole mantenere lungo e selvaggio: privo di pigmento, tende a essere più secco e crespo, perciò va coccolato con maggiore costanza.

Innanzitutto, i capelli bianchi andrebbero sempre nutriti con maschere ricche a base di olii e perfezionati con lo styling: utilizzando leave-in in crema che li modellino e li mantengano morbido, così come dermoprotettori che li difendano dal calore. Ottimi anche gli spray lucidanti, che esaltano la bellezza del capello naturale. Per quanto riguarda i prodotti antigiallo, non è necessario utilizzarli se le ciocche bianche ricoprono solo il 20-30% della chioma (come nel caso di Catherine): entreranno nella routine, quando la chioma sarà completamente candida.