Angelina Jolie sbarca su Instagram... ma per una buona causa

Una delle grandi assenti dal panorama social, è sbarcata su Instagram. Angelina Jolie ha preso la decisione, per una causa umanitaria, per divulgare le voci degli afgani. Nel primo post, l'attrice 46enne, ha condiviso una lettera ricevuta da una ragazza di Kabul e ha aggiunto: "Al momento, le persone in Afghanistan hanno perso la loro abilità di comunicare sui social e di esprimere se stessi liberamente. Quindi sono arrivata su Instagram per condividere le loro storie e le voci da tutto il mondo che lottano per i loro diritti umani di base".

"Prima dell’arrivo dei talebani", scrive la giovane afgana, "andavamo tutti al lavoro o a scuola, avevamo tutti i nostri diritti e potevamo difenderli. Ma da quando sono arrivati, siamo spaventati, e, crediamo che tutti i nostri sogni siano ormai irrealizzabili. Alcune persone dicono che i talebani sono cambiati", si legge ancora nella lettera, "Ma io non ne sono convinta, perché hanno veramente un brutto passato. Abbiamo tutti perso la nostra liberà e siamo di nuovo imprigionati", scrive ancora la ragazza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelina Jolie (@angelinajolie)

Da più di vent'anni, Angelina Jolie è Ambasciatrice di Buona Volontà dell'ONU, ha visitato i campi profughi in tutto il mondo per accendere i riflettori sulla causa dei rifugiati. Nel 2020, i suoi sforzi sono valsi la promozione a Inviato Speciale dell'UNHCR. E, in una delle sue prime missioni è stata proprio in Afghanistan, prima dell’11 settembre 2001, quando, ricorda la star di Hollywood, "ho incontrato i rifugiati afgani che erano fuggiti dai talebani. "Fa male", si legge ancora nel post, "guardarli di nuovo scappare con la paura e l’incertezza che ora regna nel loro paese. Lo spreco di denaro e tempo, lo spargimento di sangue e le vite perse solo per arrivare a questo, è un fallimento impossibile da capire". Quindi la promessa: " (...) Come altri che sono impegnati, io non volterò le spalle. Continuerò a cercare i modi per aiutare. E spero che vi unirete a me".