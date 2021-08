Robin Williams: il meraviglioso messaggio del figlio Zac

E' un messaggio ricco d'amore quello che ha pubblicato sulle sue pagine social Zac, figlio di Robin Williams, il grande attore scomparso l'11 agosto del 2014.

Nel settimo anniversario della morte, Zac scrive: «La gioia e l’ispirazione che hai portato al mondo continuano nella tua eredità e nella tua famiglia, amici e fan che amavi così tanto. Hai vissuto per portare risate e per aiutare gli altri. Oggi festeggerò il tuo ricordo. Ti amerò per sempre».

Dad, seven years ago today you passed on. The joy and inspiration you brought to the world carries on in your legacy and in your family, friends, and fans you so loved. You lived to bring laughter and to help others. I will be celebrating your memory today. Love you forever. pic.twitter.com/xw2pkO4shZ