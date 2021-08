Jennifer Aniston e David Schwimmer: è nato l'amore. Forse

E' la stagione dei ritorni di fiamma. Dopo quello di Jennifer Lopez e Ben Affleck, che hanno ridato vita, per la gioia loro e dei fan, ai mai dimenticati Bennifer, ecco che sembra potrersi riformare un'altra grande coppia dello spettacolo.

Si tratta di Jennifer Aniston e David Schwimmer, che nella celebre serie televisiva "Friends" interpretavano Rachel e Ross. Innamorati cotti. La chimica tra loro era evidente, e solo lo scorso anno i due attori hanno finalmente rivelato che sì, erano innamorati l'uno dell'altra, ma essendo impegnati sentimentalmente, allora non avevano dato corso alla passione.«Ricordo di avere pensato che il nostro primo vero bacio non doveva essere sul set», aveva dichiarato Schwimmer. «.Ad un certo punto ci stavamo entrambi schiacciando a vicenda, il nostro amore lo abbiamo incanalato in Ross e Rachel... Uno di noi ha sempre avuto una relazione e non abbiamo mai attraversato quel confine».

Ora però le cose potrebbero andare diversamente.

Secondo il magazine Closer, infatti, Jennifer Aniston e David Schwimmer si stanno frequentando davvero. Una fonte, rimasta anonima, afferma che «Dopo la reunion è diventato chiaro che il ricordo del passato aveva suscitato sentimenti per entrambi e che la chimica esisteva ancora. Hanno iniziato a mandarsi messaggi subito dopo le riprese e proprio il mese scorso David è volato da casa sua a New York per vedere Jen a Los Angeles. Hanno passato del tempo a casa di Jen, dove lei preparava la cena la sera e si sono divertiti insieme, chiacchierando e ridendo. Sono stati anche visti bere vino, chiacchierando, mentre camminavano in uno dei vigneti preferiti di Jen a Santa Barbara. Era chiaro che c’era molta chimica tra loro».

David Schwimmer pare però abbia negato il tutto. Un suo portavoce ha dichiarato al magazine The Sun che le foto in cui i due attori passeggiano per le vigne non sono recenti. E dunque, come stanno le cose? David nega. Ma tutti i fan di "Friends" sognano che invece l'amore alla fine scoppi. Staremo a vedere se accadrà....

