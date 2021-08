Catherine Zeta-Jones sarà Morticia

Nuovo ruolo, e davvero divertente, per Catherine Zeta-Jones. L’attrice vestirà infatti gli eleganti, per quanti funerei, panni di Morticia nella nuova serie televisiva dedicata alle avventure della famiglia Addams.

La nuova serie è diretta dal grande regista Tim Burton e racconta principalmente la vita di Mercoledì, l'intelligentissima figlia di Morticia e del marito Gomez.

Mercoledì (interpretata dalla giovane Jenny Ortega) in questa nuova serie, intitolata appunto "Wednesday" (mercoledì in inglese), è alle prese con la scuola e frequenta la Nevermore Academy. Ma tra una lezione e l'altra riuscirà a risolvere il mistero soprannaturale che causò tanti danni alla sua famiglia 25 anni prima.

Oltre a Catherine Zeta-Jones e la Ortega, nel cast c'è anche Luis Guzman, nel ruolo di Gomez.

Catherine Zeta-Jones will step into the iconic silhouette of Morticia Addams while Luis Guzmán will bring to life the debonair Gomez Addams in the upcoming TV series Wednesday, starring Jenna Ortega as Wednesday Addams and directed by Tim Burton. pic.twitter.com/MiofyWIbwy