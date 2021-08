La nuova foto di Mr Big farà sognare ancora le fan di Sex and The City

In attesa di scoprire come sarà "And Just Like That…", il film in lavorazione a New York dedicato alle ultime vicende delle protagoniste di Sex and the City, Sarah Jessica Parker, che nei film e nella serie ha il ruolo di Carrie Bradshaw, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto destinata a far emozionare le fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SJP (@sarahjessicaparker)

Nello scatto, Sarah guarda intensamente Chris Noth, l'attore che ha il ruolo del marito e grande amore di Carrie, Mr Big. Il feeling tra i due e l'attesa di nuovi sviluppi sono stati tali che nel giro di un solo week end l'immagine ha conquistato un milione di like e 18.000 commenti. L'emozione e le frasi di approvazione davvero si sprecavano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da And Just Like That... (@justlikethatmax)

Per un personaggio amato che torna, un altro va via. Si sa infatti che Samantha, interpretata da Kim Cattrall, non farà parte del film. Si è a lungo parlato di profondi screzi tra la Cattrall il resto del cast e al proposito Casey Bloys, responsabile capo dei contenuti della casa di produzione di film e serie, la HBO, ha affermato: «Come nella vita reale, le persone entrano nella tua vita e vanno via. Alcune amicizie scompaiono, altre hanno inizio... Cerchiamo di raccontare una storia onesta sull'essere donne a 50 anni a New York... e gli amici che avevi a 30 anni possono non essere gli stessi di quando adesso ne hai 50».

Torneranno invece l'ex di Carrie, Aidan (interpretato da John Corbett), il marito di Miranda Steve Brady (David Eigenberg) e quello di Charlotte Harry Goldenblatt (Evan Handler). E vedremo anche i rampolli delle coppie: le figlie di Charlotte e Harry, Lily e Rose (Cathy Ang e Alexa Swinton) e il figlio di Miranda e Steve, Brady Hobbes (Niall Cunningham).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da And Just Like That... (@justlikethatmax)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da And Just Like That... (@justlikethatmax)

Foto Getty Images)