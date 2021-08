John Travolta ricorda il suo ballo con Lady Diana. E si commuove

Ci sono immagini che raccontano davvero un'epoca. Come quella in cui John Travolta fa volteggiare Lady Diana negli austeri saloni della Casa Bianca.

Tanti protagonisti di quella vicenda sono ormai scomparsi: la Principessa, deceduta tragicamente dopo l'incidente sotto il ponte de l'Alma; gli ospiti di allora, il presidente Reagan e la First Lady Nancy.

John Travolta invece ricorda ancora quei momenti davvero speciali, quando prese per mano la Principessa più ammirata del mondo e la fece danzare, regalandole finalmente il sorriso. L'attore ne ha parlato nel documentario "In Their Own Words: Diana, Princess of Wales".

Scopriamo così che, pur essendo tra le stelle di Hollywood, Travolta si sentiva a disagio durante quella serata alla Casa Bianca. Quasi un pesce fuor d'acqua, un intruso. A cambiar tutto, e farne uno dei protagonisti di quella festa, fu la proposta di Nancy Reagan: «La principessa sogna di ballare con te. Balleresti con lei questa sera?», John ricorda di aver risposto: «Certamente».

E ha aggiunto: «Le ho toccato la spalla, lei si è girata e mi ha guardato con quel suo sguardo timido con il mento abbassato e allora io ho detto: “Vorrebbe ballare con me?”... Abbiamo ballato per circa 15 minuti. Tutti quelli che erano nella stanza ci hanno fatto spazio. È stato un momento da libro di storia. Alla fine abbiamo fatto un piccolo inchino. Lei è andata per la sua strada, io per la mia e la mia carrozza si è trasformata in una zucca», ha concluso Travolta.

Anche se... solo anni dopo è stato rivelato un curioso dettaglio: Lady Diana sognava di danzare con la grande etoile russa Mikhail Baryshnikov. Ma non fu possibile organizzare l'incontro. E così Lady Diana dovette "accontentarsi" di John Travolta...

(Foto Getty Images)