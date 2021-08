Alessandro Borghi più affascinante che mai

L'appuntamento è tra poco, alla Mostra del Cinema di Venezia: Alessandro Borghi sarà infatti sul red carpet per presentare l'ultimo film che ha interpretato, "Mondocane" di Alessandro Celli.

Si tratta di una pellicola ambientata a Taranto, in un futuro inquietante, che parla di rapporti umani e crisi ambientale e colpisce profondamente al cuore. Nel cast anche Barbara Ronchi e Ludovica Nasti.

Ma, in attesa di sbarcare in Laguna, Alessandro per ora sta solcando acque davvero affascinati. E non solo quelle. L'attore si trova infatti in vacanza in Islanda.

Sulla sua pagina Instagram, sta regalando ai chi lo segue momenti di potente, affascinante bellezza.

Eccolo tra i vulcani.

O alle prese con oceani e cascate.

E entro paradisi color smeraldo.

Grazie Alessandro, per queste immagini estive così fuori dal comune.

(foto Getty Images)