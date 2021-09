Mostra del Cinema di Venezia: la 78° edizione

Appuntamento dal 1 all'11 settembre in Laguna per la 78° edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che schiera star e film davvero prestigiosi.

Come ha ricordato il direttore Alberto Barbera, ci sarà «il ritorno in forze degli americani, di star e divi prontissimi alla ripartenza”.

Si tratterà inoltre del primo festival al mondo con certificazione green per quanto riguarda l’impegno ambientale.

Madrina della manifestazione è l'attrice Serena Rossi. L'immagine del manifesto ufficiale e della sigla è ancora una volta del celebre illustratore e autore italiano Lorenzo Mattotti, che spiega come nella sua opera per la Mostra «due personaggi si filmano reciprocamente in una sorta di danza, di duello giocoso... Una danza sotto i riflettori di un set, un movimento di energie comuni, un rituale di sguardi».

Ecco le star attese sul red carpet: ci saranno Ben Affleck e Matt Damon, Adam Driver (per la prima di "House of Gucci" con Lady Gaga; il regista Ridley Scott riceverà il premio Glory to the Filmmaker), il cast di stelle del film "Dune"(Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Timothée Chalamet e Javier Bardem). Non mancherà Pénelope Cruz con il film "Madres paralelas" di Pedro Almodovar. Olivia Colman presenta "The Lost Daughter" tratto dal romanzo "La figlia oscura" di Elena Ferrante e Kristen Stewart la pellicola su Lady Diana ("Spencer").

Tra le altre star in arrivo, Kate Hudson ("Mona Lisa and The Blood Moon"), Kristen Dunst ("The Power of the Dog"), Antonio Banderas ("Competencia Oficial"), Charlotte Gainsbourg ("Sundown")

Sono cinque i film italiani in concorso: "È stata la mano di Dio" (di Paolo Sorrentino), "Freaks Out" (di Gabriele Mainetti), "America latina" (dei fratelli D’Innocenzo), "Qui rido io'" (di Mario Martone), 'Il buco" (di Michelangelo Frammartino). SUl red carpet ci saranno anche Valeria Golino, Riccardo Scamarcio e Silvio Orlando.

(Foto Getty Images)