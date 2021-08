Sex And The City, torna Mr Big: ecco com'è adesso

Sex and the City: si gira il nuovo capitolo delle avventure di Carrie e delle sue amiche, intitolato "And Just Like That..." e compare anche Mr Big, il grande amore della protagonista.

Torna dunque sul set anche l'attore che aveva interpretato nella serie televisiva e nei due film successivi, Chris Noth. Dall'inizio delle vicende narrate in "Sex and the City" sono passati 23 anni. Adesso Noth ha 66 anni e si dimostra ancora affascinante come prima.

Ecco le foto dal set in cui appaiono Sarah Jessica Parker (56 anni) e Noth.

Voci incontrollate sussurrano che nel nuovo film in arrivo ci sarà aria di divorzio tra Carrie e Mr Big. Pettegolezzo o voce fondata? Staremo a vedere...

(foto Getty Images)