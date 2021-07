George Clooney corre in aiuto della popolazione di Laglio

Le notizie degli ultimi giorni hanno avuto spesso come focus la situazione in provincia di Como, dove le piogge intense e il maltempo hanno dato vita a frane e smottamenti.

Particolarmente colpita la località di Laglio, dove un vero e proprio torrente d'acqua, fango e pietre ha travolto alcune case nei pressi del fiume Caradello portando a valle fino a 4 metri di detriti (in altezza). Molte le abitazioni temporaneamente evacuate mentre – per fortuna – non si registrano vittime o feriti. E tra le abitazioni danneggiate in quel di Laglio ce n’è una che è particolarmente nota per il suo proprietario: stiamo parlando di Villa Oleandra e di George Clooney.

L’attore statunitense si trova proprio in questi giorni nella sua amatissima abitazione comasca assieme alla moglie Amal e ai due figli. Intervistato dal TG1 ha detto che il cumulo di detriti ha bloccato l’ingresso principale della sua abitazione arrivando a toccare il primo piano. Clooney si è messo subito a disposizione della comunità e ha aiutato i soccorsi a ripulire le strade e le piazze di Laglio: “La situazione a Cernobbio è molto grave, ma qui a Laglio è anche peggio – ha detto - ci vorranno anni e milioni di dollari per riprendersi, ma questa città è sempre stata forte e continuerà ad esserlo”.

(Foto Getty Images)