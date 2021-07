Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri per una passeggiata romantica

Jennifer Lopez e Ben Affleck non potevano scegliere che Capri per la loro prima passeggiata romantica tra i fan. I Bennifer ormai non nascondono più il loro amore. E adesso, dopo il primo bacio ufficiale (pubblicato da J.Lo sulla sua pagina Instagram) e le foto sexy sullo yacht in Costa Azzurra, Jennifer e Ben si sono concessi un giretto mano nella mano a Capri, tra una folla festante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benniferfanpage BenAffleckJlo (@jlobenaffleckfanpage)

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono arrivati a Capri a bordo del Valerie, uno yacht da 85 metri, con sei ponti, ascensore, nove cabine, piscina ed eliporto. Sono scesi sull'isola e hanno passeggiato beati in via delle Botteghe. Ironia della sorte, J.Lo progettava di sposare il suo ex Alex Rodriguez proprio a Capri- E adeso è sull'isola, in compagnia del suo grande amore di quasi 20 anni fa. Era infatti il 2002 quando scoppiò l'amore tra Jennifer e Ben. Una relazione conclusa nel 2004. E che adesso torna prepotentemente alla ribalta...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benniferfanpage BenAffleckJlo (@jlobenaffleckfanpage)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benniferfanpage BenAffleckJlo (@jlobenaffleckfanpage)

(Foto Getty Images)