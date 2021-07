Jennifer Lopez e Ben Affleck ricreano la leggendaria scena di Jenny From The Block

Jennifer Lopez e Ben Affleck non si nascondono più. Dopo il bacio, pubblicato sulla pagina Instagram di J. Lo, la coppia ormai non si pone più problemi di segretezza e si sta concedendo una splendida vacanza sulla Costa Azzurra.

E proprio sullo yacht che li ospita, i Bennifer hanno ricreato una scena ormai leggendaria del video di J. Lo "Jenny from the Block": quella in cui Ben accarezza sensualmente Jennifer, sdraiata sull'imbarcazione.

A diffondere le immagini è stato il sito statunitense Page Six.

Il video di "Jenny from the Block" fu girato nel 2002. Ben si era innamorato di Jennifer dopo averla conosciuta sul set del film "Gigli" e aveva preso parte alla clip della canzone. Secondo Page Six, sullo yacht c'erano anche fotografi e cameramen e forse le scene girate adesso potrebbero entrare a far parte di un nuovo video. SI parla addirittura di un "Jenny from the Block" numero 2. Sarà vero?

(Foto Getty Images)