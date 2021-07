Anche Penelope Cruz alla Mostra del Cinema di Venezia

Cinque film italiani in concorso alla 78° Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dall’1 all’11 settembre. Un record. Tutti titoli molto attesi: 'È stata la mano di Dio', del premio Oscar Paolo Sorrentino, 'Qui rido io' di Mario Martone su Eduardo Scarpetta interpretato da Toni Servillo, 'Freaks Out' di Mainetti con Santamaria e Castellitto, 'Il buco di Michelangelo Frammartino' su un'impresa italiana di speleologia e 'America Latina', thriller dei fratelli D'Innocenzo con Elio Germano.

"La presenza italiana in Laguna è la più consistente con 5 film in concorso e 3 fuori concorso e non perché pensiamo che si debba spingere il cinema nostrano - spiega Alberto Barbera, direttore artistico del settore Cinema della Biennale di Venezia, in conferenza stampa per la presentazione della kermesse - la selezione italiana è la fotografia di un momento di grazia di cineasti affermati e altri che sono punti di riferimento sicuri per il cinema di domani".

E agli 8 titoli nella selezione ufficiale (5 in concorso e 3 fuori) si aggiungono 2 nella sezione 'Orizzonti': 'Il paradiso del pavone' di Laura Bispuri e 'Atlantide' di Yuri Ancarani.

"A Venezia quest'anno ci sono film da tutto il mondo, manca solo la Cina che però è presente con due cortometraggi: 59 i Paesi presenti", precisa Barbera.

E infatti si preannuncia un'edizione in grande spolvero, con il ritorno delle grandi Major Usa con film targati Universal, Warner Bros e Walt Disney che hanno scelto una delle città più belle del mondo per le loro anteprime. Oltre alle prime mondiali firmate Denis Villeneuve e Ridley Scott, Venezia proietterà fuori concorso 'Halloween Kills', dodicesimo capitolo della saga horror di David Gordon Green, con l'inossidabile Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode.

In concorso, che si aprirà con Pedro Almodovar e il suo 'Madres paralelas', anche Jane Campion che firma 'The Power of Dog' con tra gli interpreti Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst.

Tra i grandi nomi della settima arte protagonisti dei film in concorso a Venezia Penelope Cruz ('Competencia oficial' di Gastón Duprat), ma anche Tim Roth e Charlotte Gainsbourg insieme in 'Sundown' di Michel Franco.

Venezia vedrà anche l'esordio da regista di Maggie Gyllenhaal, che dirige la Premio Oscar Olivia Colman in 'The Lost Daughter'.

