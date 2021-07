Se i cimeli dei cartoni animati della nostra infanzia vanno all'asta

Collezionisti di tutto il mondo udite udite: la casa d’aste americana Potter&Potter Auctions mette in vendita i memorabilia di Disneyland, quello “originale”, costruito ad Anaheim, periferia di Los Angeles, nel 1955, sotto la diretta supervisione di Walt Disney. Un tesoro per cui perdere davvero la testa!

Ci sono per esempio i cimeli della Casa Stregata, l’attrazione ideata nel 1951 dall’artista Harper Goff ai tempi in cui la Disney era già al lavoro per la creazione del parco divertimenti più famoso del mondo: ecco, il ritratto della temibile pluri-vedova Constance Hatchaway è stimato $ 50.000 – $ 80.000.

C’è Ratty, indimenticabile veicolo blu del 1971, che accompagnava i visitatori di Disneyland attraverso l’iconica Mr. Toad’s Wild Ride (stima: $ 40.000 – $ 60.000).

E poi ci sono Pinocchio, Geppetto e Figaro, le sculture in legno che allestivano una vetrina di Main Street durante le festività natalizie del 1968 (stima: $ 10.000 – $ 20.000).

Un altro inestimabile tesoro sono i poster, come Visit the Wonderful World of Alice in Wonderland, Disneyland 1958 (stima: $6.000-$8.000), Haunted Mansion / New Orleans Square, Walt Disney Productions 1969 (stima: $10.000-$15.000), fino a Mad Tea Party Dumbo Carousel / Fantasyland 1955 (stima: $4.000-$6.000).

«I colori vivaci e i design audaci catturano davvero un’era di meraviglia e stupore che incarna l’etica Disney», ha dichiarato a “Orlando Weekly” Gabe Fajuri, il presidente della casa d’aste.