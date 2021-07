George Clooney e Amal tornano sul Lago di Como con una compagnia... numerosa

George Clooney e famiglia, sono tornati in vacanza a Laglio, sul lago di Como. Il divo, la moglie Amal e i gemelli, mancavano da oltre un anno a Villa Oleandra, e il loro arrivo, non è certo passato inosservato. Mai, George, era rimasto lontano così a lungo dal paese in cui ormai da anni è di casa e dove persino un’ordinanza ad hoc del sindaco Roberto Pozzi tutela la sua privacy e cerca di tenere lontani occhi indiscreti e obiettivi dei paparazzi.

L'occasione è stata l' Independence Day, il 4 luglio, con una cena a due a Cernobbio: solo lui e Amal, in uno dei ristoranti frequentati spesso dalla star.

Poi, è arrivato il, momento dei parenti, quelli di lei, libanesi. Contati, dalla foto scattata da lontano, erano in 10. Insomma, non proprio una cenetta intima, romantica. Solito copione, però, George e Amal, che scendono dal motoscafo a braccetto, ma, questa volta, seguiti dal corteo familiare, avviarsi verso il ristorante del Grand Hotel Tremezzo. Ci sono la sorella Tala con il marito e mamma Baria, quelli più riconoscibili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da celebnews_hu (@celebnews_hu)

Ma, la stella di Hollywood e consorte, continuano anche a ospitare fortunati "sconosciuti", per beneficenza ovviamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Omaze (@omaze)

Al suo ritorno sul lago, George Clooney, molto amato al Lario, ha trovato persino una scultura, un’opera sul suo ruolo dell’attore realizzata in un recente simposio di artisti organizzato in riva al lago, pensata per il divo e installata in un punto del paese perfettamente visibile dalle finestre di Villa Oleandra.