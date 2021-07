Penelope Cruz e Javier Bardem festeggiano il loro amore solido e discreto

Era il 14 luglio del 2010 quando due tra gli attori più bravi e amati di Spagna (e del mondo intero) si sposavano discretamente, senza clamori, paparazzi e fasti esagerati.

Si trattava di Penelope Cruz e Javier Bardem. Un matrimonio segreto, intimo, alle Bahamas (si dice nella villa di Johnny Depp). Da allora, nessun pettegolezzo, tanto cinema, due figli (Leo, nato nel 2011, e Luna, nata nel 2013) e un amore solido e felice.

Il segreto di un'unione tanto salda? La tutela della propria privacy, in primo luogo. Niente pettegolezzi, niente riflettori e frivolezze. E un grande senso della famiglia.

Penelope e Javier si erano conosciuti sul set del film "Prosciutto prosciutto" di Bigas Luna (nel 1992). Il colpo di fulmine però era scoccato solo nel 2007, durante la lavorazione di "Vicky Cristina Barcelona" di Woody Allen. Poi, nel 2010, la rivelazione: Javier ringrazia per aver vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes (per "Biutiful" di Alejandro González Iñárritu) e dichiara, parlando di Penelope: "Voglio condividere la gioia di ricevere questo premio con la mia amica, la mia compagna e il mio amore".

Dopo le nozze, la favola continua. Grazie anche al loro modo di fare, sempre misurato e composto, all'insegna del loro motto: "Nell’amore è importante avere rispetto per l’altro". Rispetto, e tanta passione. Come dice Javier: "Lei ha quello che io chiamo 'il sangue dell’amore'. Mette passione in ogni cosa. Questo per me è molto attraente. Ci sono donne bellissime e donne sexy. Penelope è entrambe le cose".

(foto Getty Images)