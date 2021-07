Luca Argentero e quella foto che racconta tutto l'amore di un padre

Luca Argentero di foto belle ne ha davvero tante. Spesso le pubblica sulla sua pagina Instagram. Spesso si vedono sulla pagina Instagram della moglie, Cristina Marino.

Insomma, Luca ci ha abituato ai suoi scatti mozzafiato. Guardate per esempio queste ultime immagini, realizzate durante dei momenti di relax.

Ma quella più toccante, capace di raccontare in un solo scatto tutto il grandissimo amore di un padre, è questa.

Un bianco e nero essenziale, sullo sfondo di una natura potente. Un cielo che si apre all'infinito. E solo due esseri umani, come se non ci fosse nient'altro al mondo. Un padre e una figlia. Lui, che la tiene tra le braccia come fosse (ed è) il suo più prezioso tesoro. Lei, minuscola, che si apre alla vastità del mondo, protetta da quell'abbraccio di puro amore. Sono Luca e la sua piccola Nina Speranza. Ad accompagnare la foto, solo una semplicissima frase: "A love story". E' vero: il grande amore è davvero così.

(foto Getty Images)