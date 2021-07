Sex and the City: ecco come sono adesso Sarah Jessica Parker e le altre

Sex and the City: dopo tanti tentennamenti, tempo fa era arrivata la notizia: la nuova serie dedicata alle avventure di Carrie Bradshaw e intitolata “And Just Like That" sarebbe stato girata. Con Sarah Jessica Parker protagonista, naturalmente. E con le altre amiche, tranne una: Samantha, interpretata da Kim Cattrall, che aveva rivelato episodi di mobbing sul set e rapporti non proprio idilliaci con il cast.

A questo proposito, Sarah Jessica Parker aveva dichiarato: «non è vero che la odio. Non l’ho mai detto. Samantha, semplicemente, non farà parte di questa storia, ma farà sempre parte di noi. Non importa chi siamo o cosa facciamo».

Sarà assente anche la stylist Patricia Field, artefice del successo della serie grazie agli abiti scelti per le protagoniste, che hanno segnato la storia del fashion, quanto meno in televisione. Al suo posto ci sarà Molly Rogers.

Adesso, dopo tanto parlarne, arrivano le prime immagini dal set. Il mood è sempre quello, amicizie al femminile in una smagliante New York, con outfit d'eccellenza. Ed ecco come appaiono adesso Carrie e le sue amiche Miranda (interpretata da Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis).

Confermati nel cast anche Chris Noth (nel ruolo di Mr Big), Evan Handler (Harry Goldenblatt, il marito di Charlotte) e David Eigenberg (Steve Brady, il marito di Miranda). New entry è invece l'attrice Sara Ramirez, nota per aver interpretato la dottoressa Callie Torres in "Grey’s Anatomy".

(Foto Getty Images)