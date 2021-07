Tom Cruise e la fiamma Hayley: è la volta buona?

Tom Cruise "l'onnipresente", tanto da essere preso di mira dai social e dalle radio britanniche.

Eh sì, perché per essere allergico agli eventi mondani (a sua detta) che non siano strettamente legati alla promozione dei suoi film, la star hollywoodiana è stata vista ovunque, battendo anche ogni suo personale record. In una sola giornata ha presenziato al Goodwood Festival of Speed 2021 (dedicato ai motori e alla velocità), alla finale di tennis a Wimbledon e alla finale degli Europei di calcio a Wembley. Non era mai successo prima.

Il Tom Cruise, versione "prezzemolino", ha scatenato così ogni tipo di battuta del tenore: "Quali eventi ci sono in programma la prossima settimana a cui potremmo invitare Tom Cruise?". "Dite che partecipa anche ai compleanni?". "Secondo me non c’è un solo Tom Cruise". "Devo pulire la gabbietta del criceto domani. Dite che Tom può venire a darmi una mano?".

L'attore-produttore cinematografico, però, dopo tanto tempo di "singletudine", si è presentato in "dolce compagnia".

Alla finale di Wimbledon tra il nostro Berrettini e l'invincibile Djokovic era con Hayley Atwell. Dopo tante voci, mai confermate né smentite dai diretti interessati, ora è arrivata la prima apparizione pubblica della presunta coppia.

Da circa un anno si dice, infatti che Tom, 59 anni, e Hayley, 39 anni, dopo essersi conosciuti sul set di "Mission Impossible 7", siano "inseparabili" e sempre più "innamorati".

