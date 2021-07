Orlando Bloom canta l'Inno di Mameli

Lui non è italiano. E nemmeno le sue origini sono italiane. Eppure Orlando Bloom, nato a Canterbury nel Regno Unito, prima del fischio di inizio di Inghilterra - Italia ha cantato a squarciagola, insieme a un gruppo di amici, l''Inno di Mameli". Il tutto immortalato nelle Story del suo profilo Instagram.

Orlando Bloom che canta l’inno d’Italia sapevo di potermi fidare di questo uomo brava Katy pic.twitter.com/FGZ1dD0y3k — mat (@divanomat) July 11, 2021

Nel video postato sui social si vede l'attore insieme ai compagni di serata, in casa, mentre guarda la finale degli Europei di calcio, e tutti a cantare l'inno italiano.

In realtà la star inglese compare anche in altre sequenze dove naturalmente si esibisce anche con l'inno del suo Paese, ma a sorprendere è questo tributo all' Italia, al punto, da rendere virale questo scorcio di vita casalinga, che ha fatto impazzire la rete tricolore. E molti, sono stati i consensi raccolti tra i tanti fan nostrani di Orlando Bloom. Più che una manifestazione di supporto alla nostra nazionale calcistica, quello di Bloom viene letto come un gesto di rispetto e di sportività, anche nei confronti dei tifosi italiani.

Tuttavia, nella video-storia, non mancano momenti concitati della finale Euro 2020, con tanto di reazioni di Orlando Bloom e compagnia.

La fine della storia, a Wembley, la conoscono tutti: "Italia campione d' Europa".

(foto Getty Images)