Demi Moore: la foto con le figlie per parlare di amore e condivisione

Demi Moore ha voluto lanciare un messaggio di amore e di condivisione, approfittando di una campagna promozionale per abbigliamento da spiaggia.

L'attrice ha infatti deciso di coinvolgere anche le tre figlie nate dal matrimonio con Bruce Willis, Rumer, Scout e Tallulah, in una serie di foto che parlano di senso della famiglia, unione e voglia di godere finalmente della ritrovata libertà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scout laRue Willis (@scoutlaruewillis)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Moore (@demimoore)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Moore (@demimoore)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scout laRue Willis (@scoutlaruewillis)

Demi e le figlie indossano infatti i costumi di un brand caro all'attrice perché attento alle esigenze delle donne di tutte le età e di tutte le taglie, e dunque non solo delle magre e giovani. E ha raccontato: «Nell'ultimo anno, la connessione umana è diventata più cruciale che mai. Sono stata una sostenitrice di Andie Swim (il brande dei costumi, n.d.r.) fin dall'inizio come investitrice, e ora, più che mai, mi sembrava il momento perfetto per unirmi a loro nel dare il benvenuto a un'estate di libertà e unione. Soprattutto condividendola con le mie figlie! Era importante per me includere le mie figlie in questa campagna, e spero che altri colgano le opportunità nella loro vita per creare connessioni significative e celebrare ogni momento con le persone che amano». E ha aggiunto: «È stato importante poter condividere questo momento con le persone che amo di più».

(Foto Getty Images)